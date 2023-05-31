Парламент Латвии не смог избрать президента с двух попыток

Парламент Латвии не смог избрать президента страны в первом и во втором туре выборов. Об этом сообщает LSM.

Депутаты сейма на пленарном заседании провели два голосования. Ни один из кандидатов не смог набрать 51 голос. На пост президента страны претендуют: глава МИД в Латвии Эдгарс Ринкевичс, политик Улдис Пиленс и активистка латышской диаспоры в Европе Элина Пинто.

По правилам после второго раунда кандидат с наименьшей поддержкой выбывает из списка претендентов. Таким кандидатом стала Элина Пинто, за нее отдали 10 голосов.

Пинто заявила , что удовлетворена результатами. «Мне приятно, что меня только что поздравили с 3-м местом. После хоккея никто не может сказать, что третье место — бронза — это что-то постыдное», — сказала она.

Теперь в парламенте пройдет третий тур голосования, в котором примут участие в качестве кандидатов только Пиленс и Ринкевичс. Ринкевичс во втором туре набрал 42 голоса, а Пиленс — 25.

Ранее стало известно, что в Латвии набирает популярность инициатива, требующая прекращения государственного обеспечения бывших президентов республики. Инициативе под названием «прекратить использовать деньги народа для содержания бывших президентов» осталось собрать менее 2 тыс. голосов, чтобы попасть на рассмотрения сейма Латвии.