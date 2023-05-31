Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Латвии не смог избрать президента с двух попыток

Президент Латвии не определился в двух турах голосования депутатов сейма

close
100%
saeima.lv

Парламент Латвии не смог избрать президента страны в первом и во втором туре выборов. Об этом сообщает LSM.

Депутаты сейма на пленарном заседании провели два голосования. Ни один из кандидатов не смог набрать 51 голос. На пост президента страны претендуют: глава МИД в Латвии Эдгарс Ринкевичс, политик Улдис Пиленс и активистка латышской диаспоры в Европе Элина Пинто.

По правилам после второго раунда кандидат с наименьшей поддержкой выбывает из списка претендентов. Таким кандидатом стала Элина Пинто, за нее отдали 10 голосов.
Пинто заявила , что удовлетворена результатами. «Мне приятно, что меня только что поздравили с 3-м местом. После хоккея никто не может сказать, что третье место — бронза — это что-то постыдное», — сказала она.

Теперь в парламенте пройдет третий тур голосования, в котором примут участие в качестве кандидатов только Пиленс и Ринкевичс. Ринкевичс во втором туре набрал 42 голоса, а Пиленс — 25.

Ранее стало известно, что в Латвии набирает популярность инициатива, требующая прекращения государственного обеспечения бывших президентов республики. Инициативе под названием «прекратить использовать деньги народа для содержания бывших президентов» осталось собрать менее 2 тыс. голосов, чтобы попасть на рассмотрения сейма Латвии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях