В Кремле ответили на вопрос об атаке дронов на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу атаки дронов на Москву нужно ориентироваться на данные Минобороны РФ. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, СМИ «не являются первоисточником» в данном вопросе.

На вопрос о том, кто запустил беспилотники, Песков ответил, что эта информация также находится в ведении Минобороны.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, где бы они ни происходили. Таким образом он прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.