Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос об атаке дронов на Москву

Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны РФ по вопросу атаки дронов на Москву

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу атаки дронов на Москву нужно ориентироваться на данные Минобороны РФ. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, СМИ «не являются первоисточником» в данном вопросе.

На вопрос о том, кто запустил беспилотники, Песков ответил, что эта информация также находится в ведении Минобороны.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, где бы они ни происходили. Таким образом он прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях