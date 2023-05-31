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Кремль прокомментировал информацию турецких СМИ о намерении Путина приехать к Эрдогану

Песков: Путин и Эрдоган планируют провести встречу в обозримом будущем

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал информацию турецких СМИ о намерении главы российского государства Владимира Путина приехать к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Представитель Кремля отметил, что в обозримом будущем лидеры двух государств планируют встретиться.

«Когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свои намерения в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу. Понимание, что к такой встрече мы уже готовимся, уже есть», — сказал он.

Ранее корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират сообщала, что по завершении инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана в Турцию прибудут главы России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Журналист отмечала, что на инаугурацию планирует приехать большое число лидеров иностранных государств, а Владимир Путин совершит «отдельный и приватный визит», после чего в Турцию приедет украинский президент.

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