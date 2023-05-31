В Киеве пообещали не совершать грозящих ядерным инцидентом действий

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза Всемирной организации, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС.

«Мы <…> никогда не прибегнем к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту на украинской АЭС», — приводит РИА Новости слова Кислицы.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти стремятся нарушить функционирование Запорожской атомной электростанции.

В свою очередь гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси указал, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС остается крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий.

При этом постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя отметил, что Россия рассчитывает на осуждение со стороны МАГАТЭ действий Украины, подводивших мир к черте ядерного инцидента.