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В Киеве пообещали не совершать грозящих ядерным инцидентом действий

Постпред Украины при ООН Кислица: Киев не прибегнет к шагам, ведущим к ядерному инциденту

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Mike Segar/Reuters

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза Всемирной организации, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС.

«Мы <…> никогда не прибегнем к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту на украинской АЭС», — приводит РИА Новости слова Кислицы.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти стремятся нарушить функционирование Запорожской атомной электростанции.

В свою очередь гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси указал, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС остается крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий.

При этом постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя отметил, что Россия рассчитывает на осуждение со стороны МАГАТЭ действий Украины, подводивших мир к черте ядерного инцидента.

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