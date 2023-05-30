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В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола

Депутат Толстой: в Думу внесли законопроект о запрете операций по смене пола

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

В Государственную думу РФ внесен законопроект о полном запрете на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами — депутатами от всех фракций Государственной Думы внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций», — заявил он.

По его словам, авторами данной инициативы стали «почти 400 парламентариев».

Толстой отметил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей.

Ранее заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявлял, что в парламент будет внесен законопроект о запрете смены пола без операции.

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев заявил, что в России недопустима смена пола, как и «ЛГБТ-истории».

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