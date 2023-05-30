Вучич проинформировал Москву об итогах встречи с послами стран Запада

Посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что президент Сербии Александар Вучич проинформировал российскую сторону об итогах встречи с послами стран «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция). Об этом сообщает ТАСС.

«Только что состоялась эта встреча [с Вучичем]. Это в принципе уже устоявшаяся практика постоянной информации по Косову, тем более когда речь идет об эскалации напряженности, когда речь идет, как в данном случае, о таком накале или, наверное, деградации ситуации на севере Косова и Метохии, вплоть до критической черты», — заявил дипломат.

По его словам, Вучич более чем обеспокоен и проинформировал его о контактах с западными послами. Российский посол добавил, что президент Сербии также поддерживает контакт с послом Китая.

Ранее стало известно, что Боцан-Харченко во время встречи с сербским лидером Александаром Вучичем выразил беспокойство из-за ситуации в Косово.

Также посол обратил внимание, что односторонний подход властей Косово создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в крае.