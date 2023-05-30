Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич проинформировал Москву об итогах встречи с послами стран Запада

Посол Боцан-Харченко: Вучич рассказал Москве об итогах встречи с послами «Квинты»

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что президент Сербии Александар Вучич проинформировал российскую сторону об итогах встречи с послами стран «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция). Об этом сообщает ТАСС.

«Только что состоялась эта встреча [с Вучичем]. Это в принципе уже устоявшаяся практика постоянной информации по Косову, тем более когда речь идет об эскалации напряженности, когда речь идет, как в данном случае, о таком накале или, наверное, деградации ситуации на севере Косова и Метохии, вплоть до критической черты», — заявил дипломат.

По его словам, Вучич более чем обеспокоен и проинформировал его о контактах с западными послами. Российский посол добавил, что президент Сербии также поддерживает контакт с послом Китая.

Ранее стало известно, что Боцан-Харченко во время встречи с сербским лидером Александаром Вучичем выразил беспокойство из-за ситуации в Косово.

Также посол обратил внимание, что односторонний подход властей Косово создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в крае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях