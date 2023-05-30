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Шольц созвонился с Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке

Канцлер ФРГ Шольц пообещал Зеленскому продолжение помощи Украине со стороны Запада

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого кабмина. По информации агентства, в ходе диалога стороны обсудили ряд вопросов, в том числе помощь Киеву от западных государств.

Как отмечается, Шольц пообещал Зеленскому продолжение поддержки Германии, проводимой вместе с союзниками государства как в Евросоюзе, так и за его пределами. В пресс-службе кабмина ФРГ добавили, что лидеры обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины, в том числе военные моменты.

«Канцлер и президент договорились продолжить конструктивный обмен мнениями, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, и оставаться в тесном контакте», — говорится в сообщении.

Ранее Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине. По его словам, противостояние должно закончиться при условии «справедливого мира», условия которого якобы должен определить Киев.

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