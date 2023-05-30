Путин подтвердил удар по штабу военной разведки Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска 2-3 дня назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Об этом он сообщил в ходе посещения центра «Зотов», передает ТАСС.

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал он, отвечая на вопрос, касающийся атаки беспилотников на Москву.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал России скорый ответ на удары по Киеву. По его словам, украинский ответ «не заставит себя ждать».

30 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по центральным пунктам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты против России.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в Деснянском и Подольском районах города. По его словам, в первом районе сработала система противовоздушной обороны, во втором — медики госпитализировали одного раненого.