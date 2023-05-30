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В ЕС прокомментировали атаки дронов на Москву

ЕС призвал РФ не использовать атаки дронов на Москву как повод к эскалации конфликта

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Global Look Press

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Россию не использовать атаки дронов на Москву как повод к эскалации конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, в ЕС приняли к сведению сообщения об атаках дронов, но не могут это комментировать, так как не знают, кто их совершил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, откуда были запущены дроны, атаковавшие Москву.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование обстоятельств случившегося.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте.

Он также сообщил, что в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

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