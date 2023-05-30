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В Грузии объяснили, когда Тбилиси сможет обсуждать целесообразность рейсов в Россию

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия сможет обсуждать целесообразность рейсов в РФ, когда будет в ЕС

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Александр Имедашвили/РИА Новости

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что Грузия сможет обсуждать целесообразность санкций Европейского союза против России, в том числе и в сфере авиасообщения, только после того, как сама станет членом Евросоюза. Об этом Каладзе заявил журналистам, передает ТАСС.

Он отметил, что Грузия пока находится не в ЕС, поэтому является независимой, суверенной страной, «стремящейся к Европе».

«У нас есть желание евроинтеграции. Когда у нас будет статус и мы станем членом Европейского союза, конечно же, примем такие решения, которые будут отвечать общим интересам», — пояснил Каладзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его удивила реакция Грузии на отмену виз со стороны Москвы. Путин отметил, что он принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Президент уточнил, что хотел поддержать людей, стремящихся выстроить нормальные отношения с Российской Федерацией, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну.

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