В Грузии объяснили, когда Тбилиси сможет обсуждать целесообразность рейсов в Россию

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что Грузия сможет обсуждать целесообразность санкций Европейского союза против России, в том числе и в сфере авиасообщения, только после того, как сама станет членом Евросоюза. Об этом Каладзе заявил журналистам, передает ТАСС.

Он отметил, что Грузия пока находится не в ЕС, поэтому является независимой, суверенной страной, «стремящейся к Европе».

«У нас есть желание евроинтеграции. Когда у нас будет статус и мы станем членом Европейского союза, конечно же, примем такие решения, которые будут отвечать общим интересам», — пояснил Каладзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его удивила реакция Грузии на отмену виз со стороны Москвы. Путин отметил, что он принял такое решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков. Президент уточнил, что хотел поддержать людей, стремящихся выстроить нормальные отношения с Российской Федерацией, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну.