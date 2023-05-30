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Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Безродную

Замглавы Минюста Безродная освобождена от должности в связи с переходом на другую работу

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Алису Безродную, сообщается на официальном портале правовой информации.

Как сообщили ТАСС в Минюсте, Безродная покидает Минюст в связи с переходом на другую работу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности заместителя министра иностранных дел Олега Сыромолотова.

Там же отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания, 19 мая.

В январе замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявлял, что США вербуют хакеров и тренируют «IT-армию» Украины. Он отмечал, что Вашингтон на практике реализует свои агрессивные доктрины и киберкомандование проводит операции против России.

Также он говорил, что Москва видит в президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане лидера особого «калибра».

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