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МЧС выясняет причины взрыва в Новой Москве

МЧС РФ устанавливает причины взрыва в доме Новой Москвы, из-за которого вылетели окна

Сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства взрыва в Новой Москве, после которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка ведомства.

По данным Министерства, инцидент произошел на улице Атласова, дом 11. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили выбитые стекла на 25-м этаже, признаков пожара нет.

«В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства.

По данным из Telegram-канала 112, причиной инцидента мог стать беспилотник, части которого находят возле места происшествия. Пострадавших в результате ЧП нет: на 25 этаже находились двое взрослых и пятилетний ребенок, они самостоятельно покинули дом. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы.

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