Зеленский поздравил Эрдогана с переизбранием

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы государства, написал Зеленский в своем Telegram-канале.

«Говорили с президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», — сообщил Зеленский.

В канцелярии турецкого лидера уточнили, что президенты двух государств обсудили конфликт на Украине и региональные вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила свои поздравления своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его победы во втором туре выборов главы республики. По ее словам, она ожидает усиления взаимодействия между Тбилиси и Анкарой. Как указала президент Грузии, Тбилиси и Анкара являются близкими друзьями, которых связывают прочные отношения. Она также добавила, что грузинско-турецкое взаимодействие продолжает развиваться при Эрдогане.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что администрация турецкого лидера планирует пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана. По его словам, церемония приведения к присяге и оглашение состава кабинета министров могут состояться уже 2 июня.