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Польша закроет движение для грузовиков с номерами Белоруссии и России

Польша с 1 июня закроет движение для грузовиков с номерами Белоруссии и России

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AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости

Польское МВД намерено с 1 июня закрыть движение для грузовиков с товарами из России и Белоруссии через границу страны. Об этом сообщает ТАСС.

«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в сообщении.

29 мая стало известно, что Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, и 15 граждан России.

Отмечается, что белорусы попали в санкционный список в ответ на приговор журналисту международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту. Белорусский суд 8 февраля приговорил его к восьми годам колонии по обвинению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК).

365 гражданам Белоруссии запретили въезд на территорию Польши. Также им запретят въезд в Шенгенскую зону.

Кроме того, Варшава заморозила активы 20 фирм и 16 человек из Белоруссии, связанных с финансовым сектором Российской Федерации.

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