Международные наблюдатели указали на насилие на выборах в Турции

В рамках избирательной кампании в Турции 28 мая имели место инциденты, связанные с атаками представителей оппозиционных сил, заявили в ОБСЕ со ссылкой на международных наблюдателей за голосованием. По информации организации, в целом выборы можно назвать спокойными.

«День выборов второго тура прошел в целом спокойно и был хорошо организован, были отдельные инциденты, связанные с физическим насилием, в основном против связанных с оппозицией лиц», — цитирует отчет наблюдателей ТАСС.

Как отмечается, за выборами следили представители более 30 различных государств, в том числе эксперты ОБСЕ, ПАСЕ и Бюро по демократическим институтам. Согласно их выводам, помимо атак на оппозицию, также были зафиксированы несколько случаев нарушения режима тишины.

Ранее сообщалось, что в Турции начались драки на избирательных участках в ходе второго тура выборов президента.