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Верховная рада Украины поддержала перенос Дня Победы

Верховная рада поддержала проект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что парламент страны на заседании в понедельник проголосовал за перенос Дня Победы на 8 мая.

«8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально», — написал он.

Как указал депутат, в странах Европы «победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне».

«Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру», — добавил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 9 мая на Украине будет отмечаться День Европы, а также направил в Верховную раду законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Зеленского с Иудой из-за его решения перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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