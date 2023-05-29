Польша ввела новые санкции против России и Белоруссии

Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, и 15 граждан России. Об этом сообщила пресс-служба польского МВД.

Отмечается, что белорусы попали в санкционный список в ответ на приговор журналисту международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту. Белорусский суд 8 февраля приговорил его к восьми годам колонии по обвинению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК).

365 гражданам Белоруссии запретили въезд на территорию Польши. Также им запретят въезд в Шенгенскую зону

Кроме того, Варшава заморозила активы 20 фирм и 16 человек из Белоруссии, связанных с финансовым сектором Российской Федерации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В начале мая постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось заявил, что Польша потребует от Евросоюза (ЕС) наложить санкции на импорт продуктов питания из России.