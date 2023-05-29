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Главе МИД Италии не понравились предложения КНР по Украине

Глава МИД Италии Таяни назвал «частично негативными» предложения КНР по Украине

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни во время конференции в римском университете Luiss заявил, что предложения КНР относительно урегулирования конфликта на Украине являются, по его мнению, «частично негативными». Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай нуждается в союзе с русскими, поэтому в рамках сложной акции, которую он пытается осуществить, он делает предложения, которые американцы считают негативными, а я расцениваю как частично негативные. Но мирные усилия все равно следует оценивать положительным образом», — сказал он.

Таяни отметил, что КНР заинтересована в прекращении конфликта на Украине, так как она настроена на достижение «торговой гегемонии», а военные действия «замедляют коммерческое наступление Пекина».

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай по итогам международной поездки спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Евросоюз и Россию продолжит укреплять доверие и консенсус по украинскому кризису со всеми заинтересованными сторонами.

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