Депутат ГД Петр Толстой заявил о саморазоблачении грезящего экспортом ценностей Запада

«Квазирелигия» свободы слова, верховенства права и уважения частной собственности на Западе пошли под откос с началом специальной военной операции на Украине. Об этом заявил зампредседателя Государственной думы РФ Петр Толстой в эфире программы «Жизнь и судьба».

«Все те ценности, которые на протяжении 30 лет они пытались, в том числе и нам, экспортировать, все пошли под откос в момент начала СВО. Это такое саморазоблачение произошло», — цитирует Толстого ФАН.

По его мнению, в этот момент произошло «саморазоблачение» западных стран: поскольку «укрепление России, ее усиление и безопасность не входили в число их интересов», они с самого начала были категорически против СВО.