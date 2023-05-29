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МИД России рассказал, как продвигается работа по проекту газового хаба между РФ и Турцией

Замглавы МИД Грушко: договоренности РФ и Турции по газовому хабу носят системный характер

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что договоренности между Москвой и Анкарой, в том числе по реализации проекта газового хаба, носят системный характер. Об этом Грушко сообщил в комментарии ТАСС.

Дипломат отметил, что работа продвигается по плану.

«Все договоренности носят системный стратегический характер. Мы над ними работаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне и в соответствии с рабочими планами по каждому такому проекту», — сказал он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настроен реализовать проект газового хаба в Турции в сотрудничестве с Россией.

До этого руководитель Министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявлял, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», заработает максимум в течение года. Он отмечал, что турецкий хаб особо важен для государств Южной Европы, которые интересуются, когда он начнет работать.

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