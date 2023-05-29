Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД РФ объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма

МВД России объявило сенатора США Линдси Грэма в розыск по уголовной статье

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Грэма по делу о высказываниях об убийстве россиян. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД РФ.

28 мая стало известно, что председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после слов сенатора Грэма о том, что «смерть россиян — самая удачная трата денег».

26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал видео его встречи с сенатором США. На нем Линдси Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». Позднее агентство Reuters, которое ознакомилось с полной версией видеоролика, отмечало, что указанные заявления были произнесены в разных контекстах. В офисе президента Украины подтвердили агентству, что запись была смонтирована.

На высказывание сенатора отреагировали в России. Так, член Государственной думы Михаил Шеремет напомнил Грэму поговорку о ветре и буре, а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на судьбу убитого Роберта Кеннеди.

Линдси Грэм считается главным антагонистом России в Конгрессе США. В марте 2022 года сенатор заявлял, что единственным способом остановить конфликт на Украине является убийство президента РФ Владимира Путина. В прошлом году Грэм внес резолюцию, которая позволила бы назвать РФ государством-террористом в случае ее принятия. Ему также принадлежит авторство формулы «войны до последнего украинца».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях