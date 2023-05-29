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Эрдоган заявил, что по итогам выборов выиграла Турция и ее демократия

Президент Эрдоган: на выборах в Турции победила демократия

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре, заявил, что по итогам второго тура выборов победила республика и ее демократия.

Ранее глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. Он набрал 52% голосов.

«Этот результат, который является волей нашей нации. Но мы не единственные победители, Турция – победитель <…> Победитель — это наша демократия», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он добавил, что ранее его команда говорила следующее: никто в стране не проиграет, когда мы победим.

В свою очередь, оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал результаты второго тура несправедливыми и пообещал, что продолжит бороться.

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