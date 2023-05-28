Эрдоган спел победную песню со своими сторонниками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спел со своими сторонниками в Стамбуле любимую песню «Тем, кто слышит и не слышит». Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники турецкого лидера называют эту песню «гимном президента». Отмечается, что он исполнял ее на каждом митинге в рамках предвыборной кампании.

Также сообщается, что Эрдоган вылетел в Анкару, где собирается выступить с победной речью.

Ранее в пресс-службе Кремля заявляли, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на новый срок.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил «Газете.Ru», что победа действующего Эрдогана на выборах была «ожидаемой».

28 мая Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, говорил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации.