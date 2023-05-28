Граждане Великобритании рассказали о своем отношении к Евросоюзу

Британцы считают, что выход страны из состава Евросоюза (Brexit) доставил больше проблем, чем помог их решить, а потому следует выстраивать более тесные отношения с объединением европейских стран. Это следует из опроса издания Observer.

Отмечается, что 53% опрошенных совершеннолетних британцев поддерживают более тесное взаимодействие с Евросоюзом. При этом 23% респондентов считает, что нужно оставить все как есть. В опросе приняло участие чуть более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о торговых договоренностях в Северной Ирландии после Brexit. 27 февраля премьер Риши Сунак и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели заключительные переговоры по новой сделке, — Великобритания намеревалась изменить соглашение, согласно которому некоторые товары проверяются при ввозе в Северную Ирландию из остальной части страны. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб ранее заявил, что Великобритания и ЕС находятся «на пороге» сделки.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС после Brexit.

Референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза состоялся в 2016 году. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В разных частях королевства итоги голосования различались: жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а в Англии (кроме Лондона) и Уэльсе — поддержали Brexit.