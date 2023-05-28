На избирательных участках Турции побывал попугай, ягненок, лошадь и другие животные

На избирательных участках в Турции в воскресенье были замечены ягненок, попугаи, лошади, а также костюмированные олень и Человек-паук. Так, двое граждан республики пришли на голосование в Стамбуле в сопровождении ягненка и попугая ара. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что одна из жительниц стамбульского района Сарыер пришла в начальную школу, где располагался избирательный участок, вместе со своим ягненком. На животном был надет вязаный свитер в черно-белую полоску и повязан шарф.

В другом районе Стамбула Эсеньюрте, Назим Джихан пришел проголосовать со своим попугаем ара, сидящем на его предплечье.

В городе Бурса актер местного театра Бахтияр Кескин пришел голосовать в костюме оленя: он был одет в бархатный комбинезон светло-коричневого цвета, его лицо полностью закрывала маска с большими ветвистыми рогами. В других городах Турции избирательные участки посещали люди в костюмах османских воинов, а в Адане 26-летний Джан Шашкын прибыл на участок в костюме Человека-паука.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при посещении избирательного участка в Стамбуле, где он голосовал на выборах главы государства во втором туре, раздавал там деньги подросткам. В руках у него были купюры достоинством 200 лир (около 800 руб.).