Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На избирательных участках Турции побывал попугай, ягненок, лошадь и другие животные

ТАСС: избиратели в Турции голосовали с попугаем, ягненком и в костюме Человека-паука

close
100%
Yves Herman/Reuters

На избирательных участках в Турции в воскресенье были замечены ягненок, попугаи, лошади, а также костюмированные олень и Человек-паук. Так, двое граждан республики пришли на голосование в Стамбуле в сопровождении ягненка и попугая ара. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что одна из жительниц стамбульского района Сарыер пришла в начальную школу, где располагался избирательный участок, вместе со своим ягненком. На животном был надет вязаный свитер в черно-белую полоску и повязан шарф.

В другом районе Стамбула Эсеньюрте, Назим Джихан пришел проголосовать со своим попугаем ара, сидящем на его предплечье.

В городе Бурса актер местного театра Бахтияр Кескин пришел голосовать в костюме оленя: он был одет в бархатный комбинезон светло-коричневого цвета, его лицо полностью закрывала маска с большими ветвистыми рогами. В других городах Турции избирательные участки посещали люди в костюмах османских воинов, а в Адане 26-летний Джан Шашкын прибыл на участок в костюме Человека-паука.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при посещении избирательного участка в Стамбуле, где он голосовал на выборах главы государства во втором туре, раздавал там деньги подросткам. В руках у него были купюры достоинством 200 лир (около 800 руб.).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях