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Пилоты ВВС США уверены, что самолеты F-16 не изменят расклад сил для Украины

Bloomberg: истребители F-16 уязвимы для новейших российских ракет

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U.S. Air Force/AP

Истребители F-16, поставки которых украинские военные пытаются представить как потенциальный переломный момент в конфликте с Россией, на самом деле не смогут изменить правил игры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пилотов ВВС США, которые летали на этих самолетах.

Пилоты утверждают, что самолеты «будут либо использоваться исключительно для обороны, либо задействованы в операциях с очень высоким риском».

Bloomberg пишет, что F-16, которые, скорее всего, будут отправлены на Украину, будут иметь радары меньшего радиуса действия и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские реактивные самолеты и средства ПВО.

«Это означает, что украинцам, возможно, придется умерить заявленные ожидания, что F-16 позволят им установить превосходство в воздухе, сбивать крылатые ракеты и новейшие самолеты противника, уничтожать живую силу и артиллерию на поле боя и даже топить корабли в Черном море», — говорится в статье.

По словам бывшего пилота F-16 ВВС США Джона Венейбла, если бы они совершали полет над российскими позициями, чтобы уничтожить артиллерию или средства ПВО, пилоты украинских F-16 были бы обнаружены российскими радарами задолго до того, как приблизились бы достаточно близко, чтобы выстрелить.

Некоторые заявленные украинцами цели для F-16, такие как сбивание крылатых ракет, действительно неосуществимы, уверен пилот Дэн Хэмптон, который совершил 151 боевой вылет на F-16.

Ранее военный аналитик Шон Белл высказал мнение, что истребители F-16, которые Запад намерен передать Украине, не соответствуют ожиданиям Киева.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявлял, что истребители F-16 не являются «волшебным оружием».

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