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Телеканал CNN предрек Риши Сунаку судьбу Бориса Джонсона

CNN: премьера Британии Риши Сунака может постичь та же участь, что и Бориса Джонсона

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Kevin Coombs/Reuters

Консервативная партия Великобритании полна разногласий и премьер Великобритании Риши Сунак может повторить судьбу экс-премьера Бориса Джонсона, который вынужден был подать в отставку. Об этом пишет CNN.

«Риши Сунака может постичь та же участь, что и Бориса Джонсона. Его замок построен на песке», — говорится в статье.

Телеканал отмечает, что несмотря на хорошие экономические новости, положение Сунака неустойчивое. «Не прошло и года, как Борис Джонсон все еще был премьер-министром, делая все возможное, чтобы удержаться у власти. Именно Сунак, тогдашний канцлер Джонсона, нанес смертельный удар, уйдя из кабинета Джонсона из-за скандалов», — подчеркивает CNN.

Самые яростные союзники Джонсона не простили Сунаку его предательство, уточняет канал. В дополнение к этому многие правые консерваторы считают Сунака предателем, так как он «смягчил отношения с Европой и отошел от вспыльчивого консерватизма, который люди привыкли ассоциировать с Джонсоном и (Лиз) Трасс. Все это делает Сунака уязвимым перед «бурной внутренней политикой Консервативной партии», заключает CNN.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в то время, когда он возглавлял правительство, называл себя фюрером и королем, общаясь с подчиненными.

Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

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