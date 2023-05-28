В Киеве заявили о самой массированной атаке дронов на город

В ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий, заявил в Telegram глава городской военной администрации Сергей Попко.

По его данным, с начала мая это была 14-я атака на город.

Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов, отметил Попко. По его информации, в Голосеевском обломки дронов попали в нежилое здание, загорелась крыша одного из торговых центров, пожары возникли на территории одной из строек, на территории предприятия, где вспыхнули склады готовой продукции. В Печерском районе загорелась крыша дома, а в Дарницком районе — в одном из магазинов были выбиты стекла и повреждены двери.

Ночью 28 мая в Киеве произошли новые взрывы, писало украинское издание Klymenko Time.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после ночных взрывов загорелась крыша промышленного комплекса.

В ночь на 28 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Житомирской областях Украины, а также на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.