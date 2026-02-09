Размер шрифта
Безвиз между РФ и Саудовской Аравией может начать действовать во второй половине года

Алиханов: безвиз между Россией и СА заработает во второй половине 2026 года
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Договор об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией (СА) заработает во второй половине 2026 года. Об этом заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

«Оно в декабре было подписано, мы надеемся, что с учетом всех процедур, ратификации, в середине — во второй половине, уж точно оно заработает, этого года», — сказал Алиханов.

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией было подписано 1 декабря 2025 года. Ожидалось, что оно вступит в силу в марте этого года. По соглашению, граждане обеих стран смогут находиться на территории другого государства без визы до 90 дней в течение календарного года. Безвиз будет действовать для владельцев всех видов паспортов, включая обычные заграничные.

27 января вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Мьянмой. Теперь россияне могут въезжать и пребывать на территории Мьянмы без виз до 30 дней.

Ранее сообщалось, что поток российских туристов в Китай вырос после отмены визового режима.
 
