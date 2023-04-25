США выделят $180 тысяч на проведение азиатского молодежного саммита

Власти США заявили о намерении выделить до $180 тыс. на проведение двухдневного саммита в Южной Корее или Японии для молодых людей возрасте от 18 до 30 лет, имеющих «превосходные лидерские качества», передает RT со ссылкой на описание гранта. В документе уточняется, что необходимость такого мероприятия обусловлена в том числе ростом нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и необходимостью дальнейшего поддержания партнерских отношений Вашингтона, Сеула и Токио.

«Первый молодежный саммит будет ориентирован на развитие навыков в сфере мирового лидерства и выработку позиции небольшой группы примерно из 35 молодежных лидеров, демонстрирующих превосходные лидерские качества», — отмечают организаторы.

Подчеркивается, что участники саммита должны будут проявить способность «добиваться изменений в своих сообществах» и сотрудничать с единомышленниками из других государств-партнеров.

Ранее в Австралии констатировали утрату лидерства США в Индо-Тихоокеанском регионе.