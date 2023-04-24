Лавров оценил идею о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другой город, передает ТАСС.

«Я думаю, это было бы хорошо», — сказал он в ответ журналисту на вопрос, подходящее ли сейчас для этого время.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в более нейтральном городе вместо Нью-Йорка.

О необходимости переноса штаб-квартиры ООН в другой город вновь заговорили в РФ после того, как повторилась история с невыдачей виз россиянам накануне мероприятия, проводимого в Генассамблее ООН. На этот раз визы не выдали российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке в Нью-Йорк.

Комментируя эту ситуацию перед вылетом, министр отметил, что США, которые называют себя «самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой» страной, струсили, но Россия «не забудет, не простит» такого отношения.