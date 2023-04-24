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Глава МИД Латвии Ринкевич заявил, что страны Балтии никогда не были «постсоветскими»

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) никогда не были «постсоветскими странами». Так он прокомментировал заявление МИД Китая о том, что Пекин уважает статус всех стран, возникших в результате распада СССР.

«Латвия была незаконно оккупирована Советским Союзом в 1940 году. Мировое сообщество никогда не признавало советскую оккупацию. Мы восстановили нашу независимость в 1991 году. Страны Балтии не являются и никогда не были «постсоветскими странами», — написал Ринкевич в Twitter.

Глава латвийского внешнеполитического ведомства также сообщил, что временный поверенный в делах посольства КНР был вызван в МИД Латвии в связи с высказываниями посла КНР во Франции.

В ходе интервью каналу LCI, посол Китая в Париже Лу Шайе заявил, что Крым был «подарен Украине» Никитой Хрущевым, а в ответ на возражения телеведущего о том, что его присоединение к России стало нарушением суверенитета Украины, дипломат заявил, что с точки зрения международного права суверенитет бывших республик СССР не определен.

Посольство КНР во Франции заявило, что комментарии посла Китая в Париже Лу Шайе об Украине были выражением его личной точки зрения.

В МИД Китая позже заявили, что Пекин уважает суверенитет всех стран, в том числе бывших республик СССР, а позиция Китая по вопросу о принадлежности Крыма не менялась. Текст интервью Лу Шайе удалили из аккаунта посольства в соцсети WeChat.

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