Глава МИД Латвии Ринкевич заявил, что страны Балтии никогда не были «постсоветскими»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) никогда не были «постсоветскими странами». Так он прокомментировал заявление МИД Китая о том, что Пекин уважает статус всех стран, возникших в результате распада СССР.

«Латвия была незаконно оккупирована Советским Союзом в 1940 году. Мировое сообщество никогда не признавало советскую оккупацию. Мы восстановили нашу независимость в 1991 году. Страны Балтии не являются и никогда не были «постсоветскими странами», — написал Ринкевич в Twitter.

Глава латвийского внешнеполитического ведомства также сообщил, что временный поверенный в делах посольства КНР был вызван в МИД Латвии в связи с высказываниями посла КНР во Франции.

В ходе интервью каналу LCI, посол Китая в Париже Лу Шайе заявил, что Крым был «подарен Украине» Никитой Хрущевым, а в ответ на возражения телеведущего о том, что его присоединение к России стало нарушением суверенитета Украины, дипломат заявил, что с точки зрения международного права суверенитет бывших республик СССР не определен.

Посольство КНР во Франции заявило, что комментарии посла Китая в Париже Лу Шайе об Украине были выражением его личной точки зрения.

В МИД Китая позже заявили, что Пекин уважает суверенитет всех стран, в том числе бывших республик СССР, а позиция Китая по вопросу о принадлежности Крыма не менялась. Текст интервью Лу Шайе удалили из аккаунта посольства в соцсети WeChat.