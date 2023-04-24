Латвия и Эстония требуют «конкретного графика» вступления Украины в НАТО

Латвия и Эстония выступают за скорейшее вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом, как сообщает портал Латвийского радио и телевидения, заявил президент Латвии Эгилс Левитс после встречи со своим эстонским коллегой Аларом Карисом, который находится с визитом в Риге.

Левитс и Карис считают, что необходимо добиться конкретного, измеримого прогресса в этом вопросе уже в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

По их словам, Украине нужно предложить дорожную карту в НАТО.

«Мы ожидаем конкретный график для Украины на пути в НАТО. Я думаю, что это соответствует общим интересам НАТО, а также интересам Украины и интересам всей Европы и безопасности мира», — заявил президент Латвии.

Он подчеркнул, что «уже недостаточно просто сказать — двери НАТО открыты». «У нас должна быть конкретная дорожная карта того, как Украина сможет вступить в НАТО», — подчеркивает Левитс.

Президент отметил, что Латвия и Эстония являются самыми большими сторонниками Украины в мире по отношению к валовому внутреннему продукту. В то же время президент отметил, что Латвия должна инвестировать в укрепление национальной безопасности, подчеркнув, что ведется работа по увеличению бюджета национальной обороны до 2,5% от валового внутреннего продукта к 2025 году.

Ранее руководитель Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев заявил, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.