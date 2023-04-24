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Макрон допустил приход к власти Марин Ле Пен в 2027 году

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien допустил, что лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть выборы в 2027 году при условии, что нынешнее правительство не проведёт реформы.

«Марин Ле Пен придёт к власти, если мы не будем знать, как реагировать на вызовы страны, и если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность. Если мы отпустим ситуацию и скажем, что нет проблем, кто выиграет?» — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ле Пен заявила, что между Макроном и народом Франции произошёл полный разрыв.

По словам политика, которого цитирует RT, «Макрон полностью бункеризовался» и не может покинуть Елисейский дворец, не вызвав гнева людей.

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