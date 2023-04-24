МИД Венгрии: Будапешт не согласится на любые санкции против атомной энергетики России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится даже на частичное введение санкций против российской атомной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

11 апреля Сийярто в своих социальных сетях сообщал, что прибыл в Москву на переговоры по энергетике с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и вице-премьером России Александром Новаком.

27 февраля Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что предвидит дальнейшие попытки Евросоюза ввести санкции против атомного сектора России. Он отметил, что Будапешт с этим «никогда не согласится».

«Росатом» продолжает строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которая является по сути расширением уже существующей АЭС за счет строительства новых энергоблоков. 7 февраля в «Росатоме» заявили, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 году.