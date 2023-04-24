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Путин поддержал предложение Турчака по выравниванию выплат всем категориям бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака выровнять денежное довольствие военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с Путиным Турчак обратил внимание на то, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнялось, однако глава государства отметил, что не совсем.

На этом Турчак ответил, что в настоящее время остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам» и предложил «провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции».

Ранее Андрей Турчак на заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» рассказал о законопроектах рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавляет.

До этого секретарь генсовета «Единой России» сообщал, что к внесению в Госдуму готовится законопроект, который расширит для участников СВО возможности участия в военной ипотеке. Также в работе еще одна законодательная инициатива, которая предусматривает первоочередное зачисление детей погибших участников СВО в детские сады, школы, оздоровительные лагеря.

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