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Песков высказался о личном участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Песков: Путина пригласили на саммит БРИКС, но решение по его участию будет «ближе к делу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина уже пригласили на саммит БРИКС, однако решение о его личном присутствии будет решаться «ближе к делу». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что интерес к работе БРИКС проявляют все большее число государств.

«Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается... Поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях. И на экспертом, и на высоком, и на высшем. Россия будет продолжать участвовать», — подчеркнул Песков.

Ранее в ЮАР заявили, что готовятся к личному участию Путина в саммите БРИКС в августе.

3 апреля Путин подписал указ о проведении саммита стран-участников БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) в 2024 году в Казани.

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