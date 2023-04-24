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МИД Китая заявил о неизменности позиции по Крыму и уважении суверенитета бывших стран СССР

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Liu Zheng/AP

Китай не изменил своей позиции по статусу Крыма и уважает суверенитет всех государств. Такое заявление сделала в интервью ТАСС официальный представитель МИД КНР Мао Нин после слов посла этой страны во Франции о статусе бывших стран СССР.

Дипломат подчеркнула, что позиция Пекина относительно территориального суверенитета всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и придерживается целей и принципов Устава ООН, подчеркнула Мао Нин.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня. Также дипломат отметил, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, так как нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств.

После этого порядка 80 европейских парламентариев призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла Лю Шайе персоной нон грата из-за его слов о Крыме и бывших советских республиках.

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