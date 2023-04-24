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Глава ЦИК Памфилова уверена, что Запад хочет сорвать выборы президента России в 2024 году

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Западные страны заинтересованы в том, чтобы сорвать выборы президента Российской Федерации в марте 2024 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске.

«Мы понимаем <…> что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Вместе с тем, по ее мнению, явка на выборах президента будет высокой из-за их особой значимости как для граждан России, так и для остального мира. Она также отметила позицию парламентских партий, которые в текущей обстановке объединились, а все свои противоречия отложили на второй план.

Кроме того, Памфилова добавила, что избирательная система страны готова к президентским выборам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году, и говорить об этом пока преждевременно.

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