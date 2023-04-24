Мишустин поручил Минтрансу проанализировать работу общественного транспорта в селах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу проанализировать работу маршрутов и общественного транспорта в селах, сообщается на сайте правительства.

Кроме Минтранса, согласно поручению, к работе должны подключиться федеральные и региональные органы власти. Предложения по развитию общественного транспорта и маршрутов в селах необходимо подготовить до 1 сентября.

Также Минтрансу нужно проработать меры поддержки в виде льгот для развития пригородного и междугороднего транспорта. О результатах данной работы министерство должно отчитаться до 1 октября.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта в регионах.