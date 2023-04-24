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Президент Франции Макрон заявил, что цены на продукты останутся высокими до конца лета

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Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что цены на продукты во Франции останутся высокими до начала осени. Об этом сообщает Parisien.

«Скажу честно, цены на продукты будут высокими до конца лета», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что в это же время минимальная зарплата во Франции продолжает расти, а за этим должен произойти рост и остальных заработных плат, что является темой, которую сейчас обсуждают в правительстве Франции.

Ранее по данным Национального института статистики Франции (Insee) стало известно, что во Франции потребительская инфляция в феврале 2023 года ускорилась до 6,2% относительно 6% в январе. 

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост цен в 6,1%. В феврале 2022 года годовая инфляция находилась на уровне 3,6%.

В первой половине февраля газета Le Monde со ссылкой на данные исследовательской компании IRI написала, что цены на продукты питания во Франции выросли в среднем на 13,8% в январе 2023 года относительно января 2022 года.

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