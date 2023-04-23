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Власти Польши гневно отреагировали на слова о «приоткрытых дверях» НАТО для Украины

В МИД Польши осудили власти Германии за затянутость вступления Украины в НАТО

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Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что конфликта на Украине могло не быть, если бы ФРГ не так долго затянула с попытками включить Украину в НАТО. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Если бы Германия не пыталась затянуть вступление Украины в НАТО, сегодня не было бы конфликта на Украине», — сказал Вавжик.

По мнению замглавы польского МИД, чем раньше Украина вступит в Североатлантический альянс, тем лучше, так как нахождение республики в блоке будет служить гарантией безопасности для всего региона.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев указал, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.

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