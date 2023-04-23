Глава МИД РФ Лавров: Россия не простит невыдачу виз журналистам для работы в СБ ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона «не забудет, не простит» невыдачу российским журналистам виз, передает РИА Новости. Соответствующее видео опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ранее США не выдавали визы главе российского МИД Сергею Лаврову и российской делегации, однако он примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.

По словам министра, Соединенные Штаты показали цену своих заявлений о защите свободы слова и доступе к информации.

«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», — сказал Лавров.

По словам министра, сотрудникам МИД РФ придется работать за тех российских журналистов, которым не выдали американские визы. Он уточнил, что придется проявлять больше энергии и прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим министра иностранных дел Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.