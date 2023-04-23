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Парламент Швеции поддержал отправку в Судан военных для помощи в эвакуации

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Marwan Ali/AP

Парламент Швеции (Риксдаг) поддержал предложение правительства об отправке военных в Судан сотрудников посольства и других подданных королевства для помощи в организации эвакуации. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что за данное решение проголосовали все партии. Кабинет может направить максимум 400 военных, которые помогут в вывозе шведских и иностранных граждан. Миссия будет проводиться совместно с другими странами и международными организациями.

Ранее Вооруженные силы Судана заявили, что силы быстрого реагирования (спецназ) страны напали на конвой, организованный французским посольством для эвакуации своих граждан.

До этого МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатического персонала из Судана.

Конфликт между между суданской армией и силами быстрого реагирования (RSF) в Хартуме обострился 15 апреля. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие, в числе которых и мирные граждане.

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