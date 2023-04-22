Власти Косово призвали сербское население прийти на муниципальные выборы

ЦИК Косово призвал сербское население Косово явиться на досрочные муниципальные выборы на севере частично признанной республики 23 апреля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

С аналогичным призывом выступила президент Косово Вьоса Османи.

«Выборы являются краеугольным камнем любой демократии, и день выборов — это день, когда ваш голос будет услышан всеми. Поэтому выборы 23 апреля являются важным моментом для вас и для будущего ваших муниципалитетов, — заявила политик в обращении к сербским гражданам.

Досрочные выборы были в четырех муниципалитетах Косово, где сербы составляют большинство населения — Северная Митровица, Зубин-Поток, Лепосавик и Звечан — после отставки глав муниципалитетов из рядов политической организации косовских сербов «Сербский список». Отставка стала протестом против объявления незаконными в Косово сербских автомобильных номеров с регистрацией в Косово.

Представители «Сербского списка» призвали сербское население саботировать выборы, утверждая, что правительство Косово стремится «изгнать» сербов из республики, и не стали баллотироваться на выборы. Среди кандидатов на выборах будет лишь один представитель сербской национальности.

Ранее глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявил, что лишь 2% населения муниципалитетов албанской национальности примут участие в выборах 23 апреля.