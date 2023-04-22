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Власти Косово призвали сербское население прийти на муниципальные выборы

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

ЦИК Косово призвал сербское население Косово явиться на досрочные муниципальные выборы на севере частично признанной республики 23 апреля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

С аналогичным призывом выступила президент Косово Вьоса Османи.

«Выборы являются краеугольным камнем любой демократии, и день выборов — это день, когда ваш голос будет услышан всеми. Поэтому выборы 23 апреля являются важным моментом для вас и для будущего ваших муниципалитетов, — заявила политик в обращении к сербским гражданам.

Досрочные выборы были в четырех муниципалитетах Косово, где сербы составляют большинство населения — Северная Митровица, Зубин-Поток, Лепосавик и Звечан — после отставки глав муниципалитетов из рядов политической организации косовских сербов «Сербский список». Отставка стала протестом против объявления незаконными в Косово сербских автомобильных номеров с регистрацией в Косово.

Представители «Сербского списка» призвали сербское население саботировать выборы, утверждая, что правительство Косово стремится «изгнать» сербов из республики, и не стали баллотироваться на выборы. Среди кандидатов на выборах будет лишь один представитель сербской национальности.

Ранее глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявил, что лишь 2% населения муниципалитетов албанской национальности примут участие в выборах 23 апреля.

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