«Аль-Хадас»: КНР, Британия, США и Франция вывозят граждан на самолетах своих ВВС

Великобритания, США, Франция и Китай эвакуируют своих граждан из столицы Судана Хартума на военно-транспортных самолетах собственных Военно-Воздушных Сил, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

«США, Великобритания, Франция и Китай эвакуируют своих граждан по воздуху на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их Вооруженным силам, из Хартума, и ожидается, что это начнется немедленно», — говорится в заявлении армии Судана.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах Аль-Бурхан, которого цитирует СМИ, заявил, что армия окажет помощь в эвакуации иностранных граждан и дипмиссий из страны.

Телеканал также сообщает, что подданных Саудовской Аравии переправили наземным транспортом из Хартума в город Порт-Судан на берегу Красного моря, откуда их доставят на родину на самолетах. Также в ближайшее время эвакуируют дипмиссию Иордании, уточняет представитель ВС Судана.

Обострение ситуации в Судане произошло 15 апреля, когда Силы быстрого реагирования, которыми руководит Мухаммед Дагло, и части регулярной армии Судана, во главе которых стоит аль-Бурхан, обвинили друг друга в нападениях в столице страны Хартуме и городе Мерове.

По данным комитета врачей Судана, в результате столкновений погибли 243 мирных жителя и 1335 пострадали.