Нежелание президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры приведет к территориальным потерям страны. Об этом в статье для журнала Newsweek пишут экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер.

В статье ни отмечают, что «у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с Соединенными Штатами». По мнению авторов, затягивание конфликта не изменит ситуации.

«Лучший способ обеспечить выживание жизнеспособного и независимого украинского государства — это начать урегулирование прямо сейчас», — пишут они.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что США не располагают конкретной информацией о мирных инициативах президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. По словам Жан-Пьер, американские власти слышали об инициативах французской стороны, однако не получали от нее никакой информации.

До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на осведомленные источники, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.