Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Италии рассматривают возможность заморозить активы Артема Усса

close
100%
Фото из соцсети Артема Усса

Руководитель Министерства юстиций Италии Карло Нордио заявил, что правительство страны рассматривает возможности по заморозке активов российского предпринимателя Артема Усса, арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы проводим необходимые проверки, чтобы выяснить, возможно ли применить процедуры по замораживанию активов Артема Усса, хотя бы попытаемся воздействовать», — заявил Нордио.

Ранее министр юстиций Италии инициировал дисциплинарное разбирательство против трех судей Апелляционного суда Милана, обвинив их в «серьезной и непростительной халатности» за то, что в ноябре прошлого года они в качестве меры пресечения в отношении предпринимателя из России Артема Усса назначили домашний арест и ношение электронного браслета.

До этого итальянское издание La Repubblica сообщило, что власти Италии «проигнорировали тревогу», когда США предупредили их о возможности побега Артема Усса перед экстрадицией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях