Власти Италии рассматривают возможность заморозить активы Артема Усса

Руководитель Министерства юстиций Италии Карло Нордио заявил, что правительство страны рассматривает возможности по заморозке активов российского предпринимателя Артема Усса, арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы проводим необходимые проверки, чтобы выяснить, возможно ли применить процедуры по замораживанию активов Артема Усса, хотя бы попытаемся воздействовать», — заявил Нордио.

Ранее министр юстиций Италии инициировал дисциплинарное разбирательство против трех судей Апелляционного суда Милана, обвинив их в «серьезной и непростительной халатности» за то, что в ноябре прошлого года они в качестве меры пресечения в отношении предпринимателя из России Артема Усса назначили домашний арест и ношение электронного браслета.

До этого итальянское издание La Repubblica сообщило, что власти Италии «проигнорировали тревогу», когда США предупредили их о возможности побега Артема Усса перед экстрадицией.