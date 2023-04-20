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Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли 20 апреля резолюцию с призывом освободить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом), которого Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Европарламента.

«Европейские депутаты осуждают это решение и требуют немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что с аналогичной просьбой они выступают в отношении Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Резолюцию поддержали 508 представителей ЕП, 14 проголосовали против, 31 депутат воздержался от голосования. Резолюции Европарламента не обладают юридической силой и носят рекомендательный характер.

17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о госизмене, распространении фейков про российскую армию и участии в нежелательной организации.

Ранее Мария Захарова заявляла, что слова послов США, Британии и Канады о приговоре Владимиру Кара-Мурзе являются вмешательством во внутренние дела страны. Она отмечала, что слова посла Великобритании в России Деборы Броннерт в Москве считают неприемлемыми. По ее словам, разговор с вызванными в МИД накануне послами Соединенных Штатов, Великобритании и Канады прошел в жесткой тональности.

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