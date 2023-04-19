Правительство Болгарии решило запретить импорт украинского зерна

Правительство Болгарии ввело запрет на импорт украинского зерна и других продуктов питания с Украины. Об этом сообщает болгарское агентство BGNES.

Исключение сделано для товаров, следующих транзитом.

Сообщая членам правительства о данном решении, исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев отметил, что на рынке страны до сих пор находится значительный объем украинской сельскохозяйственной продукции. Данных о сроке действия запрета в настоящее время нет, при этом ожидается, что его сроки будут согласованы 19 апреля.

«Мы вынуждены принять эту меру на национальном уровне, поскольку европейские власти все еще рассматривают возможность адекватной реакции на изменившиеся обстоятельства», — сказал чиновник.

Ранее кабмин Словакии одобрил запрет на импорт ряда продуктов с Украины с 19 апреля. Аналогичные меры приняты в Польше и Венгрии.